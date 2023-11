Changement climatique aux États-Unis: L’impact économique estimé à 150 milliards de dollars par an (rapport)

Citant un rapport fédéral du U.S. National Climate Assessment (NCA), le journal indique que le pays est actuellement confronté à des événements météorologiques extrêmes qui causent des dégâts considérables, dont le coût est estimé à plus d’un milliard de dollars chaque trois semaines.

« De tels événements coûtent aux États-Unis près de 150 milliards de dollars chaque année et nuisent de manière disproportionnée aux communautés pauvres et défavorisées », relève le rapport, notant que d’autres conséquences économiques du changement climatique deviendront plus graves à moins que le pays s’investisse davantage dans les énergies propres et adapte les villes à des températures plus élevées et à l’élévation du niveau de la mer.

La même source fait observer que même si certains effets économiques du changement climatique se font déjà sentir dans tout le pays, les impacts des changements futurs devraient être plus importants et plus visibles dans l’ensemble de l’économie américaine.

Relevant que les stations de ski du Nord-Ouest, les agriculteurs du Midwest et les pêcheries du Nord-Est sont tous confrontés à des risques liés au climat pour leurs économies locales, le rapport fait ressortir que les sécheresses, les incendies de forêt, les ouragans et les inondations se produisent plus fréquemment en raison de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, perturbant les approvisionnements en nourriture et en eau et le mode de vie du pays.

“Environ 40% de la population américaine vit dans des communautés côtières exposées à l’élévation du niveau de la mer, et des millions de propriétaires pourraient être déplacés d’ici la fin du siècle”, selon l’étude.

Pour parer à ces effets aux conséquences économiques coûteuses, l’agence de protection de l’environnement (EPA) a consacré deux milliards de dollars pour des projets communautaires sur le climat.

De tels investissements revêtent un caractère urgent d’autant plus que les États-Unis et d’autres pays doivent accélérer les réductions d’émissions et éliminer davantage de dioxyde de carbone de l’atmosphère pour ralentir le changement climatique, insiste le rapport, ajoutant qu’une récente baisse des émissions américaines ne suffit pas à mettre le pays sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs climatiques.

Les émissions ont diminué de moins de 1% par an en moyenne entre 2005 et 2019, mais elles devraient baisser de plus de 6% en moyenne par an pour empêcher le climat de se réchauffer de plus de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels d’ici le milieu du siècle, conformément aux objectifs nationaux et à l’Accord de Paris sur le climat.

Un nouveau rapport de l’ONU climat, publié mardi à Paris, prévoit que les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 devraient baisser de seulement 2% par rapport à leur niveau de 2019.

Publiée à deux semaines de la COP28 prévue aux Émirats arabes unis, l’étude souligne que les plans d’action nationaux sur le climat restent insuffisants pour limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 degré Celsius et atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.