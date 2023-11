France: Alstom annonce la suppression de 1.500 emplois dans le monde

Le groupe ferroviaire veut réduire sa dette de 2 milliards d’euros d’ici mars 2025, via un programme de cession d’actifs et éventuellement, « en fonction des conditions de marché », une augmentation de capital, indique-t-il dans un communiqué.

Le deuxième constructeur ferroviaire mondial, qui traverse une crise depuis l’annonce le 4 octobre aux investisseurs d’une consommation excessive de trésorerie, a mis en place un plan d’action prévoyant des cessions d’actifs pour un montant compris entre 500 millions et 1 milliard d’euros ou encore une amélioration de la performance opérationnelle avec la réduction des délais de livraison.

Le groupe chercher aussi à se positionner sur des prises de commande de qualité où la marge potentielle est plus importante.

Au premier semestre de son exercice décalé 2023/2024, Alstom a présenté un chiffre d’affaire en légère hausse de 4,9% à 8,4 milliards d’euros et un résultat net part du groupe tout juste dans le vert à 1 million d’euros (contre une perte nette de 21 millions d’euros un an plus tôt).

A la suite de ces annonces, le cours de l’action d’Alstom a plongé de plus de 11% dans les premiers échanges à la Bourse de Paris mercredi, selon les médias.