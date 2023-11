France: l’inflation augmente en octobre

Cette hausse est principalement due au rebond des prix des services (+0,3 % après ‑1,6 %), notamment ceux des transports (+4,1 % après ‑11,6 %), a précisé l’Insee, ajoutant que les prix des produits manufacturés ralentissent (+0,2 % après +0,7 %), alors que ceux de l’énergie se replient sur un mois (‑0,5 % après +2,0 %), notamment ceux des produits pétroliers (‑1,7 % après +3,2 %).

Les prix de l’alimentation sont stables sur un mois (+0,0 % après ‑0,3 %), relève l’institut, qui publie les chiffres définitifs de l’inflation pour octobre dernier.

Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation baissent de 0,1 % en octobre 2023, après +0,3 % en septembre.

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 4,0 % en octobre 2023, après +4,9 % en septembre, note l’Insee, qui attribue cette baisse de l’inflation au fort ralentissement sur un an des prix de l’énergie (+5,2 % après +11,9 %) et à la poursuite du ralentissement des prix de l’alimentation (+7,8 % après +9,7 %) et des produits manufacturés (+2,2 % après +2,8 %). Les prix des services accélèrent quant à eux (+3,2 % après +2,9 %). L’inflation du tabac est stable par rapport au mois précédent (à +9,9 %).