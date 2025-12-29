CAN 2025: vainqueur face à la Zambie (3-0), le Maroc se hisse aux 8ès à la tête du groupe A

La sélection marocaine de football s’est qualifiée aux huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations-2025, en s’imposant face à la Zambie (3-0), en match de la 3è journée du groupe A, disputé lundi soir au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Ayoub El Kaabi a ouvert le score pour les Lions de l’Atlas à la 9è minute du jeu, avant que Brahim Diaz ne double la mise (27è). El Kaabi a triplé le score, en signant un nouveau retourné acrobatique.

A la faveur de cette victoire, le Maroc boucle la phase de poules à la tête du classement avec 7 points.

De leur côté, El Kaabi et Diaz rejoignent Riyad Mahrez à la tête du classement provisoire des buteurs avec 3 réalisations.

Lors des première et deuxième journées, les hommes de Walid Regragui s’étaient imposés face aux Comores (2-0), avant de faire match nul contre le Mali (1-1).