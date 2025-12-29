Action humanitaire : Washington veut instaurer un « nouveau modèle d’assistance » avec l’ONU

Les Etats-Unis ont prôné lundi un « nouveau modèle d’assistance » humanitaire avec les Nations Unies, qui vise à rendre le financement et la fourniture de l’aide plus efficaces et à renforcer la responsabilité en matière d’utilisation des fonds.

Sous ce nouveau modèle, Washington a signé lundi un mémorandum d’entente avec l’organisation des Nations Unies en vertu duquel les Etats-Unis vont verser 2 milliards de dollars au titre de 2026 destinés aux fonds humanitaires gérés par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

Cet accord « réforme radicalement la manière dont les États-Unis programment, financent et supervisent les opérations humanitaires menées par l’ONU, afin de sauver davantage de vies tout en réduisant la charge financière pour les contribuables américains », a déclaré le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio.

« Ce nouveau modèle permettra de mieux répartir la charge des opérations humanitaires des Nations Unies avec d’autres pays développés et exigera de l’ONU qu’elle réduise ses dépenses superflues, élimine les doublons et s’engage à mettre en place de nouveaux mécanismes efficaces en matière d’impact, de responsabilité et de supervision », a-t-il écrit sur la plateforme X.

La contribution humanitaire américaine de 2 milliards de dollars pour 2026 est en baisse par rapport aux quelque 3,38 milliards de dollars déboursés en 2025, selon les chiffres de l’ONU. Elle représente également une forte baisse par rapport aux 14,1 milliards de dollars en 2024, et au pic de 17,2 milliards de dollars atteint en 2022.

De son côté, le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires des Nations Unies, Tom Fletcher, a estimé que la contribution américaine pour 2026 représente un « engagement exceptionnel » en faveur de l’action humanitaire des Nations Unies à travers le monde.

« Cet acte de leadership audacieux et ambitieux de la part du président Donald Trump » permettra de « sauver des millions de vies », a dit M. Fletcher dans un communiqué.

Relevant que la réforme pointe au cœur du travail à venir entre les États-Unis, OCHA et le système humanitaire de l’organisation multilatérale, le responsable onusien a souligné que « nous démontrerons comment chaque dollar investi a un impact concret et permet de sauver des vies ».

Il a, dans ce cadre, signalé que le programme de réforme de l’action humanitaire permettra de rendre l’aide humanitaire « plus rapide, plus efficace et plus proche des populations touchées par les urgences ». « Nous simplifions les procédures, éliminons les doublons et établissons des priorités claires afin de sauver 87 millions de vies d’ici 2026 », a-t-il dit.