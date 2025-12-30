ThÃ© amer – La CAN 2025 ou la trÃªve des confiseurs

Câ€™est lâ€™histoire dâ€™un ballon rond, dâ€™une coupe continentale et dâ€™un peuple qui vibre Ã lâ€™unisson vÃªtu de rouge et vert. Lâ€™histoire dâ€™une CAN, la 25Ã¨me du nom, prodigieuse parce quâ€™elle fait tout oublier.

OubliÃ©s les ministres plus instagrameurs que ministres, le personnel politique qui se donne en spectacle dans un mauvais show, lâ€™Ã©cole publique qui nâ€™est pas celle de la deuxiÃ¨me chance ou lâ€™hÃ´pital oÃ¹ on peut encore mourir en donnant la vie. OubliÃ©s aussi le chef de gouvernement qui pense rÃ©ellement, sincÃ¨rement, fonciÃ¨rement que câ€™est le meilleur Premier ministre de tous les temps , Fatim Zahra Ammor aussi Â qui ne jure que par ses chiffres sur les entrÃ©es de touristes au Maroc et autres nuitÃ©es, Abdellatif Ouahbi et ses sorties de route Â pour faire, Â« zaama Â», moderniste, progressiste et en bataille contre les barbus, Ouzzine enfin Â etÂ saÂ Â« karata Â» (grattoir) pour aller en guerre contre une certaine presse .

Oui, seule la magie du football a cet effet amnÃ©sique et surtout de bonheur enivrant pour faire tout oublier, faire appuyer sur le bouton pause sur tout ce qui ne va pas et ne passe pas, et mettre en mode arrÃªt protestations et revendications.

Le football, a-t-on coutume de dire, est lâ€™opium du peuple. Lâ€™expression est usÃ©e jusquâ€™Ã la corde mais ne perd pas une once de vÃ©ritÃ©. A chaque grande compÃ©tition footballistique mondiale, elle est calÃ©e entre deux commentaires sportifs pour expliquer que Â«Â le foot est un outil de divertissement de masse qui dÃ©tourne lâ€™attention, le temps dâ€™une coupe, des enjeux politiques et socio-Ã©conomiquesÂ Â».

Alors, le temps dâ€™une coupe dâ€™Afrique des Nations quâ€™accueille le Maroc et Ã lâ€™organisation quasi-parfaite, il nâ€™est pas question de gÃ¢cher la fÃªte, semblent dire ces 40 millions de supporters de lâ€™Ã©quipe nationale. On rÃ¨glera nos comptes plus tard. Les immeubles qui sâ€™effondrent Ã FÃ¨s et leurs victimes, les inondations de Safi et leurs morts, la chertÃ© de la vie, le pouvoir dâ€™achat qui sâ€™effondre, tous ces sujets qui fÃ¢chent, on en parlera plus tard.

La CAN 2025, câ€™est un peu notre trÃªve des confiseurs Ã nous. MÃªme les rÃ©seaux sociaux sâ€™y sont mis, avec plÃ©thore de postes dÃ©diÃ©s Ã la CAN, lâ€™Ã©quipe nationale et quelques flÃ¨ches dÃ©cochÃ©es au coach Regragui avant le match contre la Zambie. RÃ©sultat, les amateurs de trash et de fake news sont priÃ©s de tiktoker, youtuber, intagramer, bref de reconnecter aprÃ¨s la finale du 18 janvier 2026Â !

Les 40 millions de Â«Â 12Ã¨ HommeÂ Â» (il faudra penser Ã genrer lâ€™expression vu que les Marocaines sont nombreuses sur les gradins) nâ€™ont dâ€™yeux que pour les 9 stades rÃ©novÃ©s qui accueillent les matchs Ã Rabat, Casablanca, Tanger, Marrakech, Agadir et FÃ¨s.

Des Marocains et Marocaines emplis de fiertÃ© de voir que les derniÃ¨res pluies torrentielles nâ€™ont arrÃªtÃ© aucun match de la CAN 2025. GrÃ¢ce en soit rendue au systÃ¨me SubAir, une technologie de drainage et d’aÃ©ration capable d’absorber rapidement lâ€™eau et de prÃ©server la qualitÃ© des pelouses.Â Peut-Ãªtre faudrait-il le transposer ailleurs pour que les inondations et les crues nâ€™emportent pas tout avec elles. Mais chut, on avait dit quâ€™on rÃ¨glerait nos comptes aprÃ¨s la CANÂ !