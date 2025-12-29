CAN 2025: les compositions des équipes du Maroc et de la Zambie

Voici les compositions de la sélection marocaine de football et de son homologue zambienne, qui s’affrontent, lundi soir au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, en match de la 3-ème journée du Groupe A de la 35-ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations, qui se tient au Maroc jusqu’au 18 janvier.
— Maroc:
Yassine Bounou (C), Noussair Mazraoui, Brahim Diaz, Ismael Saibari, Nayef Aguerd, Azz-Eddine Ounahi, Mohamed Chibi, Abdessamad Ezzalzouli, Ayoub El Kaabi, Neil El Aynaoui et Adam Massina.
– Remplaçants
Munir Mohamedi, Mehdi Harrar, Achraf Hakimi, Eliesse Ben Seghir, Oussama Targhaline, Ilias Akhoumach, Youssef Belammari, Youssef En-Nesyri, Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi, Bilal El Khannous, Abdelhamid Aït Boudlal, Jawad El Yamiq, Anass Salah-Eddine, Sofyan Amrabat.
– Entraîneur: Walid Regragui (Maroc)
— Zambie:
Willard Mwanza, , Mathews Banda, Benson Sakala, Dominic Chanda, David Hamansenya, Miguel Changa Chaiwa, Lubambo Musonda (C), Kabaso Chongo, Joseph Liteta, Kings Kangwa et Patson Daka.
– Remplaçants
Obino Chisala, Frankie Musonda, Jack Lahne, Lameck Banda, Joseph Sabobo Banda, Wilson Chisala, Stoppila Sunzu, Given Kalusa, Lawrence Mulenga, Francis Mwansa, Kennedy Musonda, Pascal Phiri, Gift Mphand, Owen Tembo et Eliya Mandanji.
– Entraîneur: Moses Sichone (Zambie).
— Arbitre: Issa Sy (Sénégal).