Le bilan des inondations dans le sud d’Espagne s’alourdit à trois morts

Les corps de deux hommes portés disparus à la suite de pluies torrentielles ayant provoqué de graves inondations dans le sud de l’Espagne ont été retrouvés lundi, portant à trois le bilan humain de cet épisode de crues, ont annoncé les autorités.

La Garde civile espagnole a indiqué que l’un des corps a été retrouvé à environ trois kilomètres de l’endroit où la victime avait été emportée dimanche par une rivière en crue, près de Grenade. Selon la télévision espagnole, il s’agissait d’un jeune homme de 20 ans, surpris par les eaux alors qu’il tentait de traverser le lit de la rivière à moto.

Le corps d’un autre homme, qui se trouvait à bord d’une camionnette emportée par les flots, a été retrouvé dans la province de Malaga, a annoncé le maire d’Alhaurín el Grande, Antonio Bermúdez. Le corps du second passager du véhicule avait déjà été découvert dimanche par les services de police.

La municipalité a décrété mardi une journée officielle de deuil et annulé l’ensemble des manifestations publiques, « parce que personne à Alhaurín el Grande n’a envie de célébrer quoi que ce soit en ce moment », a-t-il ajouté.

De violentes précipitations ont frappé la région de Malaga pendant près de douze heures dimanche, provoquant des crues soudaines et des inondations.

Ces nouveaux épisodes s’inscrivent dans un contexte de multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes en Espagne ces dernières années, marquées par des vagues de chaleur plus longues et des épisodes de pluies intenses plus fréquents, liés au changement climatique.

En octobre 2024, de graves inondations avaient déjà causé plus de 230 morts, principalement dans la région de Valence, à l’est du pays.