La prime du vainqueur de la CAN Maroc 2025 portée à 10 millions de dollars

Le président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, a annoncé que le vainqueur de la TotalEnegied CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 percevra une dotation financière de 10 millions de dollars.

Cette annonce a été faite samedi à l’issue d’une réunion du Comité exécutif de la CAF tenue à Rabat, au Maroc, à la veille du coup d’envoi de la compétition.

La prime du vainqueur représente une augmentation de 43 % par rapport à l’édition 2023, remportée par la Côte d’Ivoire, qui avait empoché 7 millions de dollars.

Le vainqueur de la CAN Cameroun 2021 avaient reçu 5 millions de dollars US. Le montant ayant désormais doublé pour atteindre 10 millions de dollars US en 2025, cela constitue une hausse historique de 100 % en l’espace de quatre ans.

Augmentation historique des primes de la CAN

CAN Cameroun 2021 : 5 millions de dollars US

CAN Côte d’Ivoire 2023 : 7 millions de dollars US

CAN Maroc 2025 : 10 millions de dollars US

Le finaliste de la CAN TotalEnergies Maroc 2025 recevra 4 millions de dollars US, tandis que chacun des deux demi-finalistes percevra 2,5 millions de dollars US.