Brexit: “de bons progrès” mais des obstacles “demeurent” (Barnier)

Le négociateur européen sur le Brexit, Michel Barnier, a noté jeudi “de bons progrès” dans les pourparlers commerciaux avec le Royaume-Uni, mais souligné que “des obstacles demeurent”, à deux semaines de la rupture définitive.

“Dans cette dernière série de discussions, la transparence et l’unité sont plus importantes que jamais”, a-t-il affirmé sur Twitter. “Nous ne signerons qu’un accord protégeant les intérêts et les principes de l’UE”, a-t-il averti.

Le Français s’est entretenu dans la matinée avec les chefs des groupes politiques du Parlement européen pour un point sur les discussions qui sont dans leur toute dernière ligne droite.

Pour le président du groupe PPE (droite), Manfred Weber, un éventuel accord devra être trouvé avant dimanche, sans quoi le Parlement européen, qui doit donner son aval, ne pourra pas “raisonnablement l’examiner avant la fin de l’année”.

“L’accord est trop important pour se précipiter au Parlement”, a-t-il twitté.

Sans approbation du Parlement européen cette année, un éventuel texte pourrait entrer en application provisoire le 1er janvier, une décision qui ne dépend que des Etats membres. Il serait alors examiné en début d’année prochaine par les eurodéputés.

Downing street a précisé pour sa part que le Parlement britannique devait suspendre ses travaux jeudi mais pourrait être rappelé, sous 48 heures y compris le week-end, en cas d’accord.

L’horizon semble se dégager depuis quelques jours vers un accord avec de réels progrès dans les négociations, mais la pêche reste le principal point d’achoppement des discussions.

“Parfois on a le sentiment que nous n’arriverons pas à trouver une solution”, avait concédé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Après avoir officiellement quitté l’UE le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni abandonnera définitivement le marché unique et l’union douanière le 31 décembre.

Sans accord commercial, ses échanges avec l’UE se feront selon les seules règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), synonymes de droits de douane ou de quotas, avec ses lourdes conséquences pour des économies déjà secouées par la pandémie.