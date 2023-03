Blinken exprime la “gratitude” des Etats-Unis au Roi Mohammed VI pour son “leadership et sa contribution de longue date” à la paix et à la stabilité régionales

“Le Secrétaire a exprimé sa gratitude pour le leadership de SM le Roi Mohammed VI et Sa contribution de longue date à la promotion de la stabilité et de la paix régionale, y compris Ses efforts pour promouvoir un avenir sûr et prospère pour les Israéliens et les Palestiniens”, a indiqué le porte-parole du département d’Etat dans un communiqué publié à l’issue des entretiens tenus à Washington entre le chef de la diplomatie américaine et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Au cours des cette rencontre, les deux responsables ont “discuté des efforts visant à faire avancer la paix et la sécurité régionales, reflétant le rôle stabilisateur du Maroc face à une série de défis au Moyen-Orient et en Afrique”, a ajouté le porte-parole de la diplomatie américaine.

“Ils ont discuté des préoccupations communes concernant la poursuite de la violence en Israël et en Cisjordanie et des efforts en cours pour désamorcer les tensions”, poursuit le communiqué.

La visite de M. Bourita à Washington a été marquée par une série d’entretiens avec de hauts responsables américains aussi bien au Département d’Etat qu’à la Maison Blanche. Elle a servi d’opportunité pour passer en revue les moyens visant à consolider davantage le partenariat stratégique entre les Etats-Unis et le Maroc et pour échanger sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun.