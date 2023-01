Bahreïn salue le rôle du Roi Mohammed VI  dans la consolidation des fondements du développement durable en Afrique

Dans le communiqué conjoint sanctionnant les travaux de la 5ème session de la Haute commission mixte, qui s’est tenue jeudi à Manama sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et du ministre bahreïni des Affaires étrangères, Abdullatif Bin Rashid Al Zayani, l’État du Bahreïn a salué le rôle de Sa Majesté le Roi dans la consolidation des fondements de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique à même de répondre aux aspirations de ses peuples au progrès et au développement.

Manama a également loué les efforts du Royaume du Maroc visant à consacrer le partenariat africain entre les pays et les sous-régions du continent sur des bases et des fondements solides.

La session a été l’occasion d’évoquer les relations fraternelles historiques et étroites entre les deux Royaumes et le niveau distingué de la coopération bilatérale dans tous les domaines, sous le Haut Patronage et les Hautes Directives des dirigeants des deux pays le Roi Mohammed VI et le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa.

Les deux parties ont également examiné les moyens de hisser ces relations, notamment dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture, du tourisme, de la santé, de l’éducation, de l’enseignement supérieur, des médias, de la jeunesse, des sports, des transports, de l’aviation et des technologies de l’information et de la communication et ce, afin d’atteindre des objectifs et des intérêts communs.