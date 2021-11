Accord USA-Chine sur le climat: Guterres salue une “importante” étape dans la bonne direction

“Je salue l’accord entre la Chine et les Etats-Unis pour travailler ensemble afin de prendre des mesures plus ambitieuses en matière climatique durant cette décennie”, a indiqué le chef de l’ONU dans un tweet.

Il a, en outre, appelé à la coopération et à la solidarité internationales pour résoudre la crise climatique.

Dans la “déclaration conjointe sur le renforcement de l’action climatique” annoncée par l’émissaire chinois pour le climat, Xie Zhenhua lors d’une conférence de presse à Glasgow, Washington et Pékin s’engagent à œuvrer à la COP26 pour “une issue ambitieuse, équilibrée et inclusive sur l’atténuation (baisse des émissions), l’adaptation et le soutien” financier.

Ils s’engagent plus globalement à “prendre des mesures renforcées pour relever les ambitions pendant les années 2020”, en réaffirmant leur attachement aux objectifs de température de l’accord de Paris.