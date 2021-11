Le Président de la Fondation hispano-juive salue les 15 siècles de coexistence pacifique et fraternelle entre musulmans et juifs au Maroc

Intervenant à l’occasion de la célébration des 500 ans de présence juive au Mexique, M. Hachtwell, qui se présente comme un juif marocain natif de Casablanca, a décrit le Royaume comme « une terre de refuge » pour les juifs et a remercié Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V pour sa solidarité et sa bienveillance envers cette communauté.

Selon un communiqué de l’ambassade du Maroc au Mexique, cette cérémonie commémorative a été organisée, récemment, par la Fondation hispano-juive dans la capitale mexicaine, en présence de l’ambassadeur du Maroc, M. Abdelfattah Lebbar en tant qu’invité d’honneur aux côtés de la ministre mexicaine de la culture, Mme Alejandra Frausto, de l’ambassadeur d’Israël, M. Zvi Tal et de l’ambassadeur d’Espagne, M. Juan Lopez-Doriga Pérez, ainsi que de nombreux représentants de la communauté juive dans ce pays.

Pour sa part, M. Lebbar a rappelé que la communauté marocaine de confession juive constitue une « composante indivisible de la société marocaine, et demeure très présente dans la culture, la tradition et l’identité du Maroc », rappelant par la même occasion que le Royaume est le seul pays arabe et musulman qui reconnait l’affluent hébraïque comme composante identitaire dans sa Constitution.

De son côté, l’ambassadeur israélien s’est félicité de la signature des Accords d’Abraham et du rétablissement des relations entre le Maroc et Israël, mettant en exergue « la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au service de l’unité des peuples », ainsi que sa ferme conviction d’établir la paix et la sécurité dans toute la région.

Les participants à la cérémonie n’ont pas manqué de souligner les liens millénaires unissant le Maroc aux juifs, ainsi que l’indéniable influence de sa culture hébraïque, comme le prouve l’inauguration prochaine dans la capitale mexicaine d’une synagogue qui reflète le rituel typique du judaïsme marocain.

Les commémorations des 500 ans de présence juive au Mexique seront marquées par des événements culturels et gastronomiques qui s’étaleront jusqu’au 28 novembre.