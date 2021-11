Compétition officielle du FIFFS: projection du film documentaire marocain “Femmes Suspendues”

Ce film décrit le combat de “Ghita”, “Latifa” et “Saadia”, trois femmes abandonnées par leurs maris et qui, après des années d’attente interminables, décident de faire appel au tribunal pour demander le divorce. Cependant, les trois femmes se trouvent face à une procédure judiciaire très compliquée, obligeant chacune à prouver l’absence du mari.

Au milieu de cette situation, les trois femmes souffrent de problèmes sociaux liés à leur statut de femmes “suspendues”. Ces problèmes sont étroitement liés à la nature de la société, qui “ne donne pas de valeur à une femme sans mari”, comme l’avait signalé une d’entre elles.

Dans une déclaration à la MAP, la réalisatrice du film documentaire “Femmes Suspendues”, Merième Addou a indiqué que l’idée du film tourne autour de la situation compliquée dont souffre cette catégorie des femmes, qui ne sont ni mariées ni divorcées, tout en précisant que ce film documentaire, dont la préparation et le tournage ont nécessité cinq ans de travail, est une coproduction entre le Maroc, la France et le Qatar.

Quatre autres films se trouvent en compétition pour le prix du film documentaire à côté du film “Femmes Suspendues”. Il s’agit de “Comme je veux” de sa réalisatrice Samaher Alqadi , “Na China” de Marie Voignier, “Trouver Sally” de Tamara Mariam Dawit et “je n’ai plus peur de la nuit” de ses deux réalisatrices Leila Porcher et Sarah Guillemet.

Les activités de cette 14e édition du FIFFS, qui accueille le cinéma suisse en tant qu’invitée d’honneur, se poursuivront jusqu’au 13 novembre, et comprendront des séminaires et des ateliers de formation sur l’analyse cinématographique, l’écriture cinématographique, le cinéma documentaire, les dialogues cinématographiques et la présentation de livres sur le cinéma.