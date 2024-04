Conseil de sécurité: le Mouvement des non-alignés salue les efforts du Roi Mohammed VI en faveur de la cause palestinienne

Le Mouvement des non-alignés (NAM) a salué, devant le Conseil de sécurité de l’ONU, les efforts du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en faveur de la cause palestinienne.

Cette déclaration a été faite lors de l’intervention de la délégation permanente de l’Ouganda aux Nations Unies, présidente du Bureau de coordination du NAM, à l’occasion d’un débat ouvert organisé jeudi par le Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne.

Cette reconnaissance de la part du Mouvement des non-alignés, qui compte 120 Etats membres de l’ONU, se veut une appréciation sans ambages du leadership de Sa Majesté le Roi, en tant que Président du Comité Al-Qods et des efforts inlassables du Souverain sur la scène internationale, en vue de soutenir la cause palestinienne, préserver le statut spécifique de la ville sainte et assister les populations Maqdissies.

Par ailleurs, le NAM a réitéré, dans sa déclaration, l’appel au plein respect et à la protection du statut historique et juridique des lieux saints islamiques et chrétiens à Al-Qods, ainsi que les dispositions pertinentes du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité.

Le Mouvement a également réitéré son soutien à une solution à deux États au Moyen-Orient, qui incarne l’État palestinien indépendant et souverain sur les lignes du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale.

Evoquant la situation dans la Bande de Gaza, le Mouvement des non-alignés a appelé à un cessez-le-feu immédiat et durable, tout en renouvelant son appel à la fourniture continue de l’assistance humanitaire et socio-économique nécessaire au peuple palestinien, y compris aux réfugiés.