A Pékin, Blinken dit vouloir réduire le risque de conflit

M. Blinken se rend en cette fin de journée à Pékin pour une visite destinée à renouer le contact sino-américain sur fond de vives tensions.

Le déplacement initial du secrétaire d’Etat américain en Chine a été reporté après l’escalade suscitée par l’incursion d’un ballon chinois dans l’espace aérien américain en février. Dans la capitale chinoise, M. Blinken doit rencontrer de hauts responsables dans l’espoir, selon lui, de maintenir les lignes de communications “ouvertes et autonomes” pour éviter les erreurs de calcul, parler franchement des préoccupations américaines et explorer les domaines d’une éventuelle coopération américano-chinoise sur des questions mondiales telles que la stabilité économique et le changement climatique.

Ce déplacement, le premier du genre de Blinken en Chine en tant que secrétaire d’État, sera le premier d’un haut responsable américain en cinq ans. Les responsables américains ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à une percée majeure dans les relations entre les deux puissances.

«C’est une étape importante, mais en un sens insuffisante. Parce qu’il y a beaucoup de travail à faire”, a reconnu le chef de la diplomatie américaine. En novembre dernier, le président américain, Joe Biden, avait rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping à Bali, en marge du sommet du G20 en Indonésie.