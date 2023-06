La coopération Maroc-Ghana mérite d’être approfondie (ministre ghanéen)

La coopération entre le Maroc et le Ghana mérite d’être approfondie, a affirmé le ministre des Terres et des Ressources naturelles du Ghana, Samuel Abu Jinapor, dans un entretien accordé à la MAP en marge de la Conférence de Bloomberg, “New Economy Gateway Africa”, organisée les 13 et 14 juin à Marrakech.

La diversité des accords signés lors de la visite du Roi Mohammed VI au Ghana, au lendemain de l’investiture du Président Nana Akufo-Addo, témoigne de la densité des relations bilatérales, particulièrement sur les volets politique et économique, a-t-il dit, précisant que le Maroc et le Ghana sont liés par une vingtaine d’accords relatifs à l’industrie, la finance, la culture, et plusieurs autres secteurs.