4éme édition du forum de la culture hassanie ”Malega Al Fargane”, du 6 au 8 mai à Dakhla

Initié par l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab, cet événement culturel cadre parfaitement avec la richesse et la diversité de la culture marocaine, dont la culture hassanie se veut l’une des composantes essentielles et ce, conformément à la vision du Roi Mohammed VI et aux dispositions de la Constitution.

Il intervient également dans le sillage de la consolidation de la coopération Sud-Sud et de l’ouverture sur la culture africaine, ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, notamment le projet n°8, dans son volet relatif à l’intégration effective de la culture dans le système éducatif.

Cette édition ambitionne aussi de mettre en exergue les valeurs authentiques prônées par la culture hassanie et de consolider sa forte interaction avec d’autres valeurs et cultures, notamment dans le continent africain.