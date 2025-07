Yémen : l’ONU condamne la reprise des attaques des Houthis contre les navires en mer Rouge

« Le naufrage du MV Magic Seas et du MV Eternity C, ainsi que la mort d’au moins quatre membres d’équipage, alors que d’autres ont été blessés, constituent une nouvelle escalade dangereuse dans cette voie navigable importante », a indiqué le chef de l’ONU, cité par son porte-parole, Stéphane Dujarric, lors d’un briefing.

Il a relevé que ces actes, qui sont une « atteinte inacceptable à la sécurité des marins, violent également la liberté de navigation, mettent en danger le transport maritime » et représentent une menace pour un environnement côtier « déjà vulnérable ».

Le SG de l’ONU a appelé toutes les parties à respecter, en tout temps, le droit international, ainsi que la résolution 2768 du Conseil de sécurité relative aux attaques des Houthis contre les navires marchands et commerciaux.

Il a, par ailleurs, renouvelé l’engagement des Nations Unies à poursuivre leurs efforts en vue d’une désescalade plus large dans la région et d’un règlement durable et pacifique du conflit au Yémen.