Yémen: La Coalition lance une opération militaire à grande échelle pour “paralyser” les Houthis

“Nous menons une opération militaire à grande échelle pour paralyser les Houthis dans certains gouvernorats yéménites”, a indiqué la Coalition dans un communiqué rapporté par l’agence de presse saoudienne SPA.

“L’opération militaire est une riposte aux menaces houthies pour protéger les civils des attaques”, explique la coalition.

Cette opération intervient quelques jours après l’opération “ayant visé les aéroports de Dubaï et d’Abou Dhabi, la raffinerie de pétrole de Mussafah (à Abou Dhabi) et un certain nombre de sites et d’installations émiratis importants et sensibles. Une de ces explosions a fait trois morts et six blessés, ce qui a suscité l’inquiétude de la communauté internationale et de larges condamnations dans les pays arabes”.

Les Houthis ont l’habitude d’annoncer le lancement de missiles balistiques, de projectiles et de drones sur des régions de l’Arabie saoudite, que la Coalition arabe, dirigée par le Royaume au Yémen, intercepte et neutralise.