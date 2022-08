Variole du singe : les États-Unis passent un accord de 11 millions de dollars pour la production de vaccins

Cet accord s’inscrit, indique-t-on, dans le cadre des efforts déployés par l’administration américaine pour renforcer l’approvisionnement en vaccins dans un contexte de disponibilité limitée.

Le vaccin Jynneos est produit par la société danoise Bavarian Nordic, qui a signé un accord plus tôt ce mois-ci avec la société Grand River Aseptic Manufacturing (GRAM) basée au Michigan “pour établir la première ligne de remplissage et de finition” des flacons du vaccin aux Etats-Unis.

Le Département de recherche et de développement biomédicales (HHS) relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux fournira 11 millions de dollars pour aider GRAM à acheter du matériel supplémentaire, ainsi qu’à recruter et à former du nouveau personnel, pour aider à accélérer l’emballage des flacons de vaccins, selon un communiqué du HHS.

“Nous continuons à renforcer nos efforts pour sécuriser et mettre à disposition des vaccins sûrs et efficaces”, a indiqué le secrétaire à la Santé, Xavier Becerra.

Il a ajouté que “ce nouvel accord renforce la capacité de fabrication nationale qui nous apportera plus de vaccins plus tôt pour mettre fin à cette épidémie”.

Les États-Unis ont récemment déclaré l’épidémie de variole du singe “urgence de santé publique”, ce qui permet de débloquer des fonds, faciliter la collecte de données et mobiliser davantage d’effectifs pour lutter contre le virus.