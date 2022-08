Irak : Moqtada Sadr quitte la politique, les manifestations s’intensifient

Le puissant dignitaire religieux chiite irakien Moqtada al-Sadr a déclaré lundi qu’il quittait la politique et fermait ses bureaux en réponse à une impasse politique inextricable, ce qui a déclenché des protestations de ses partisans et fait craindre une plus grande instabilité.

“Par la présente, j’annonce mon retrait définitif”, a déclaré M. Sadr dans une déclaration publiée sur Twitter, critiquant les autres dirigeants politiques chiites pour ne pas avoir tenu compte de ses appels à la réforme. Il n’a pas donné de détails sur la fermeture de ses bureaux, mais a déclaré que les institutions culturelles et religieuses resteraient ouvertes. Les partisans de Sadr, qui ont organisé un sit-in de plusieurs semaines dans la Zone verte fortifiée de Bagdad, une zone tentaculaire de ministères et de missions étrangères, ont pris d’assaut le siège principal du cabinet et ont manifesté à l’intérieur après son annonce. L’armée irakienne a décrété un couvre-feu à partir de 15h30 (12h30 GMT) et a exhorté les manifestants à quitter la Zone verte pour éviter les affrontements. Sadr a été le grand vainqueur des élections d’octobre, mais il a retiré tous ses députés du parlement en juin après avoir échoué à former un gouvernement excluant ses rivaux, pour la plupart des partis chiites soutenus par l’Iran. Sadr a insisté sur la tenue d’élections anticipées et la dissolution du parlement. Il affirme qu’aucun politicien au pouvoir depuis l’invasion américaine en 2003 ne peut occuper un poste. Sadr s’est retiré de la politique ou du gouvernement par le passé et a également dissous les milices qui lui sont fidèles. Il a souvent repris l’activité politique après des annonces similaires, bien que l’impasse politique actuelle en Irak semble plus difficile à résoudre que les précédentes périodes de dysfonctionnement. L’impasse actuelle entre Sadr et ses rivaux chiites est à l’origine de la plus longue crise politique du pays. L’Irak a eu du mal à se remettre depuis la défaite de l’État islamique en 2017, car les partis politiques se sont disputés le pouvoir et les vastes richesses pétrolières que possède l’Irak, deuxième producteur de l’OPEP.