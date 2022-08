Le Sénégal se prépare pour le grand Magal de Touba, un rassemblement religieux des mourides

A quelques jours du Magal de Touba, les autorités locales œuvrent pour avoir un évènement sans accroc et garantir la réussites de ce grand rassemblement religieux pour lequel affluent des milliers de personnes venant de tout le pays de la Teranga, des pays voisins ainsi que la diaspora sénégalaise.

Présidant, vendredi dernier, un Comité régional de développement sur le Magal, le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome a souligné que “la particularité du Magal cette année, c’est d’avoir un Magal en plein hivernage, annoncé pluvieux par l’Anacim, notant que cela demande de prendre des dispositions pour un bon déroulement de cet événement pour prévenir des désagréments qui pourraient être causés par des pluies”.

“Un phénomène particulier explique les inondations dans la ville de Touba. Mais à l’en croire, des dispositions sont prises par le chef d’Etat pour un bon déroulement du Magal”, a assuré le ministre.

Pour faire face aux mauvaises intempéries, le responsable sénégalais avait souligné que le travail de pompage des eaux pluviales des quartiers inondés de la ville de Touba sera poursuivi et renforcé avant la célébration de l’édition 2022 du grand Magal.

“En substance, nous allons continuer le travail de pompage qui va s’accentuer avec l’augmentation de la capacité de pompage et le renfort d’hydro-cureurs sur Touba’’, a-t-il dit lors d’une visite effectuée, le 22 août sur quelques sites de pompage et bassins de la ville sainte de Touba.

En ce qui concerne le dispositif sécuritaire, la police nationale a prévu également de déployer 3.635 éléments contre 2.570 pour l’édition passée. La gendarmerie nationale, quant à elle, compte mobiliser 12 escadrons qui avoisinent près de 3.000 gendarmes, selon le ministère de l’Intérieur.

Côté santé, le dispositif de couverture sanitaire du Grand Magal 2022, va compter 182 points de prestations, dont 12 sont implantés en dehors de la région de Diourbel, c’est-à-dire dans les régions limitrophes, a indiqué le médecin-chef de la région médicale de Diourbel, docteur Mamadou Dieng.

S’exprimant, samedi dernier, lors d’une réunion préparatoire de la couverture sanitaire de cette messe, avec les partenaires de la région médicale, il a fait savoir que la surveillance épidémiologique contre la fièvre hémorragique de Crimée-Congo sera également renforcée.

‘’Nous avons pris en compte cette situation et nous allons renforcer la surveillance épidémiologique contre la fièvre hémorragique de Crimée-Congo’’, a précisé M. Dieng.

‘’Nous allons rappeler les modalités de cette surveillance à travers les comités de veille et d’alerte et sensibiliser les populations sur cette maladie’’, a-t-il indiqué, rappelant que ‘’cette maladie à fièvre hémorragique de Crimée-Congo est survenue récemment au Sénégal dans le nord du pays, plus précisément à Podor”.

Le Magal de Touba, la plus importante fête religieuse de la confrérie mouride du Sénégal, commémore le départ en exil au Gabon du fondateur de la confrérie, Cheikh Ahmadou Bamba, dit Serigne Touba, en 1895.

Le Magal est célébré à Touba, 2ème ville la plus peuplée du pays après Dakar, depuis 1928 l’année ayant suivi la mort de Bamba.

Cet évènement incontournable au Sénégal attire généralement des centaines de milliers de pèlerins qui célèbrent la mémoire de Bamba.

Pays réputé pour sa tolérance religieuse, le Sénégal compte plus de 90% de musulmans, adhérant pour la plupart à l’islam soufi, représenté par différentes confréries, dont celle des mourides est l’une des principales.