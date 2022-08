Ukraine et énergie au menu de la visite du chancelier allemand au Canada

Le chancelier allemand Olaf Scholz effectue une visite de trois jours au Canada avec au menu la guerre en Ukraine et la sécurité énergétique.

M. Scholz a été accueilli dimanche par la vice-première ministre canadienne Chrystia Freeland, à Montréal, où la délégation allemande évoquera notamment la coopération dans le domaine de l’énergie et l’apport du pays nordique à la transition énergétique du géant économique européen très dépendant du pétrole et du gaz importés de Russie.

Durant ce déplacement, le chancelier allemand et le Premier ministre canadien Justin Trudeau auront des discussions sur la sécurité énergétique et la transition vers l’énergie propre, “notamment par un accès sûr à des ressources clés comme l’hydrogène propre et les minéraux critiques”, selon le cabinet de M. Trudeau.

Un accord doit être signé entre les deux parties qui fixera “des échéanciers et des objectifs ambitieux pour l’exportation d’hydrogène vers l’Allemagne, même si, selon certains experts, cet accord nuira aux engagements climatiques du Canada et ne constituera pas une solution à la crise énergétique en Europe”, souligne Radio Canada dans une analyse sur la portée de cette visite.