Le réchauffement climatique menace l’industrie des véhicules électriques dans le monde (Bloomberg)

“Les constructeurs automobiles qui s’engagent dans une course contre la montre pour fabriquer plus de véhicules électriques sont confrontés à un casse-tête: le changement climatique qui rattrape l’industrie”, écrit l’agence, notant que la sécheresse en Chine et en Allemagne donne un aperçu sur les menaces que pose le réchauffement climatique à l’industrie.

En Allemagne par exemple, Volkswagen a déclaré la semaine dernière que l’une de ses usines de la région a été affectée par une pénurie d’électricité et qu’il s’attendait à un léger retard dans les livraisons des commandes, précise le média.

En Chine aussi, les autorités de la province de Sichuan, qui fournit près de 1/5 de la production nationale de lithium, ont étendu les coupures d’électricité à certains utilisateurs industriels alors que la vague de chaleur la plus intense depuis plus de 60 ans épuise les réservoirs utilisés pour l’hydroélectricité, relève Bloomberg, ajoutant que Tesla and China’s SAIC Motor ont informé les autorités de Shanghai qu’ils pourraient éprouver des difficultés à maintenir la production si la crise d’électricité continue d’impacter les fournisseurs. Confrontés aux mêmes problèmes, Toyota et le fabricant de batteries CATL ont décidé de fermer temporairement leurs usines.

Aussi dans les États allemands de Brandenburg et Saxony, où Tesla et BMW disposent d’usines automobiles, les autorités ont sollicité l’aide de l’armée pour circonscrire plusieurs feux de forêts cet été.

Selon l’agence américaine, de nombreux constructeurs automobiles considèrent le changement climatique comme un facteur de risque commercial. Tesla, par exemple, avertit que si des catastrophes liées au climat se produisent, son siège social et ses installations de production “pourraient être gravement endommagés, ou nous pourrions devoir arrêter ou retarder la production et l’expédition de nos produits”.

Bien que les fabricants réalisent clairement que le changement climatique peut toucher leurs réseaux de production, leurs actions ne correspondent pas toujours à la gravité des menaces, fait observer toutefois Bloomberg, ajoutant que les entreprises continuent d’implanter des sites de fabrication gourmands en eau dans des régions où l’approvisionnement se fait de plus en plus rare.