Conflit russo-ukrainien: une mission onusienne pour enquêter sur l’attaque contre la prison d’Olenivka

Moscou et Kiev s’accusent mutuellement des frappes ayant visé, le 29 juillet dernier, la prison d’Olenivka située dans l’est de l’Ukraine.

Dirigée par le lieutenant général, le Brésilien Carlos Alberto dos Santos Cruz, la mission est chargée d’établir les faits de l’incident et de faire rapport au Secrétaire général de l’ONU à l’issue de ses travaux, a indiqué le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric lors de son point de presse quotidien.

La mission compte deux membres: l’Icelandais Ingibjörg Sólrún Gísladóttir et le Nigérien Issoufou Yacouba, a-t-il précisé.

Le général dos Santos Cruz, qui compte à son actif plus de 45 ans d’expérience militaire et civile sur les plans national et international, avait dirigé un examen de haut niveau des Nations Unies sur la lutte contre la violence contre les soldats de la paix des Nations Unies, a relevé le porte-parole.

Il fut également commandant de la Force de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) de 2013 à 2015 et de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) de 2007 à 2009.

Selon les médias, plus de 50 détenus ukrainiens seraient morts dans l’attaque ayant visé la prison d’Olenivka.