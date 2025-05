UE : les prix du gaz domestique repartent à la hausse

Tous les pays ne sont, toutefois, pas logés à la même enseigne. La Suède a enregistré les prix les plus élevés, à 18,93 euros pour 100 kWh, suivie des Pays-Bas (16,71 euros) et de l’Italie (15,86 euros). À l’inverse, la Hongrie (3,20 euros pour 100 kWh), la Croatie (4,60 euros) et la Roumanie (5,40 euros) ont enregistré les prix les plus bas.

Sur une base annuelle, six pays de l’UE ont enregistré des hausses de prix par rapport au second semestre 2023. D’après l’analyse d’Eurostat, ces hausses sont principalement dues à des augmentations de taxes, diverses réductions fiscales ayant été réduites ou supprimées. En revanche, 14 pays de l’UE ont enregistré des baisses de prix du gaz, principalement en raison de la baisse des coûts de l’énergie et de l’approvisionnement.

Exprimés en standard de pouvoir d’achat (SPA), les prix du gaz naturel les plus élevés pour les ménages ont été observés au Portugal (16,60), en Italie (16,49) et en Suède (16,08). Les prix les plus bas, basés sur le SPA, ont été observés en Hongrie (4,72), au Luxembourg (5,57) et en Croatie (6,67).

La Commission européenne avait lancé, en avril 2023, son premier appel aux entreprises souhaitant participer à des achats communs de gaz, en perspective de l’hiver. Ce processus permet aux entreprises européennes d’enregistrer leurs besoins en matière d’achat de gaz dans la perspective d’achats communs au niveau de l’UE.

Il s’agit, selon Bruxelles, de se préparer pour l’hiver en renouvelant le stock de gaz de l’UE de manière coordonnée et en temps utile, et en utilisant son pouvoir de marché collectif pour négocier de meilleurs prix avec les fournisseurs internationaux.