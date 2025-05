Les eurodéputés instituent la première distinction européenne

À la veille du 75e anniversaire de la Déclaration Schuman, qui a jeté les bases de l’unité européenne, le Bureau du Parlement a décidé d’instituer l’ordre européen du Mérite, la première distinction européenne de ce type remise par une institution de l’UE.

Cette nouvelle distinction civile, explique le Parlement européen dans un communiqué, honorera les réalisations des personnes ayant apporté une contribution significative à l’intégration et aux valeurs européennes.

Tous les États membres, à l’exception de l’Irlande, décernent des ordres nationaux du Mérite, marquant un engagement partagé dans toute l’UE à reconnaître l’excellence et à récompenser les contributions qui enrichissent la société, note la même source, précisant qu’il n’existe pas actuellement de distinction similaire au niveau de l’UE. L’ordre du Mérite a pour objectif de remédier à ce manque, en consolidant l’identité européenne commune, à une époque où les enjeux mondiaux nécessitent de faire preuve d’une plus grande unité, ajoute la même source.

« L’Europe est façonnée par ses citoyens et l’ordre européen du Mérite leur est destiné », a déclaré la Présidente du Parlement, Roberta Metsola, citée dans le communiqué.

« Cet ordre récompense ceux qui dirigent avec courage, agissent avec conviction et croient, comme Robert Schuman, que la paix, la démocratie et la dignité ne sont pas seulement des idéaux, mais doivent se traduire par des actes. À l’occasion du 75e anniversaire du projet le plus ambitieux de l’Europe, nous rendons hommage à ceux qui continuent de la construire », a-t-elle ajouté.

Selon le Parlement européen, les propositions de nomination à l’ordre du Mérite peuvent être faites par la Présidente du Parlement européen, le Président du Conseil européen, la Présidente de la Commission européenne, les chefs d’État ou de gouvernement et les Présidents des parlements nationaux des États membres.

Chaque année, jusqu’à 20 lauréats seront nommés à l’ordre par un comité spécial composé de la Présidente du Parlement européen, de deux vice-présidents et de quatre personnalités européennes éminentes.