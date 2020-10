Turquie: Paris renvoie son ambassadeur à Ankara, espère des “clarifications” (Le Drian)

Après l’assassinat en France, par un Russe tchétchène radicalisé, d’un enseignant qui avait montré des caricatures de Mahomet en classe dans un cours sur la liberté d’expression, “la Turquie alors a fait le choix délibéré d’instrumentaliser cet attentat et de lancer une campagne de propagande haineuse et calomnieuse contre nous”, a souligné M. Le Drian sur RTL.

“J’observe que la réaction des autorités turques le jour des attentats de Nice (commis par un Tunisien de 21 ans qui a tué trois personnes dans une église, ndr) a été différente, claire, sans ambiguïté mais ca n’empêche qu’il faudra des clarifications” de la part d’Ankara, a-t-il ajouté.

Ainsi, a-t-il annoncé, “nous avons demandé à notre ambassadeur de retourner à Ankara demain et de poursuivre avec les autorités turques cette demande de clarification et d’explication”, au sujet des “déclarations outrancières récentes” mais aussi sur l'”action déstabilisatrice d’Ankara depuis maintenant plusieurs mois à la fois en Libye, à la fois en Medor (Méditerranée orientale, ndr), à la fois dans la région du Haut Karabakh”, a affirmé le chef de la diplomatie française.

“Tout cela nécessite des clarifications fortes que l’UE elle-même a demandées (…) On ne peut pas rester à la fois dans les malentendus mais aussi les déclarations outrancières et la tentation islamo-nationaliste que développe le président Edrogan d’autant plus que normalement il est réputé être notre allié” au sein de l’OTAN, a-t-il insisté.

M. Le Drian s’exprimait quelques heures après la diffusion d’un entretien sur la chaine Al-Jazeera du président Emmanuel Macron, qui a tenté d’apaiser la colère montant contre la France dans le monde musulman en assurant comprendre que des musulmans puissent être “choqués” par les caricatures de Mahomet, tout en dénonçant les “manipulations” et “la violence”.

Interrogé sur ses relations tendues avec le président turc, Emmanuel Macron a déclaré souhaiter que les “choses s’apaisent” mais qu’il fallait que “le président turc respecte la France, respecte l’Union européenne, respecte ses valeurs, ne dise pas de mensonges et ne profère pas d’insultes”.