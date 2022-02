Séisme en indonésie: 10 morts et 13.000 déplacés

Le Bureau de recherche et de sauvetage de la province de Sumatra occidental a précisé que les sauveteurs avaient découvert un nouveau corps, portant le nombre de décès confirmés à dix, tandis que cinq autres personnes étaient toujours portées disparues. La recherche des disparus est entravée par la boue et par la crainte de nouvelles répliques.

“La boue est très épaisse, ce qui entrave nos déplacements, et la zone du glissement de terrain couvre environ 3 kilomètres carrés. De plus, des répliques peuvent se produire et déclencher de nouveaux glissements de terrain”, a ajouté la même source, notant que la recherche des disparus après le glissement de terrain survenu dans le village de Malampah, dans le district de Pasaman, reprendra lundi avec plus de 50 sauveteurs.

Les districts de Pasaman et de Pasaman Barat ont été les plus durement touchés par la secousse, selon l’Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique du pays.

Le nombre de personnes évacuées est passé dimanche à environ 13.000, selon le chef des opérations de l’Agence de gestion et d’atténuation des catastrophes de la province de Sumatra occidental. Les personnes déplacées étaient actuellement hébergées dans plus de 35 centres d’évacuation.

Il a relevé que des aides d’urgence étaient arrivées dans les zones touchées par le séisme.