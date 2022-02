Sauvetage de Rayan: les travaux de forage se poursuivent manuellement et avec précision (Autorités locales)

Les équipes de sauvetage poursuivent le forage de manière manuelle, en utilisant des outils particuliers, et avec énormément de précaution de peur d’un éboulement du sol au niveau du puits, a appris la MAP auprès des autorités locales.

L’opération de forage a atteint un stade très avancé et se déroule avec beaucoup de précaution pour éviter tout incident pouvant impacter les efforts de sauvetage, a précisé la même source.

L’équipe d’experts de la protection civile oeuvre à dégager la voie au niveau de la brèche horizontale de manière progressive et en faisant très attention pour éviter la chute de poussières ou de pierres, et ainsi protéger au maximum l’enfant.

Le matériel de secours nécessaire a été mis en place afin de prendre en charge Rayan immédiatement après avoir été secouru.

Rayan, 5 ans, est tombé, mardi, dans ce puits de 32 mètres non couvert et non clôturé, près de la maison de sa famille. Les efforts inlassables de sauvetage se poursuivent depuis que cet incident a eu lieu.