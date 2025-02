Sahara : le Congrès colombien réitère son soutien au Maroc

Il a rappelé dans ce contexte que la « reconnaissance » du polisario par l’exécutif colombien « a été rejetée par plus de 70% des membres du Sénat de la République », dans une motion adoptée en novembre 2023.

Lors de sa rencontre avec la diplomate marocaine, M. Cepeda a également souligné « l’importance de maintenir et de renforcer les relations bilatérales avec le Maroc, un pays avec lequel la Colombie a développé d’importants liens commerciaux ».

Selon les données officielles, rappelle le communiqué du Congrès, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 350 millions de dollars en 2022. Les exportations colombiennes sont composées notamment du charbon, du café et de produits chimiques, tandis que le Maroc a augmenté l’approvisionnement du marché colombien en engrais et produits agricoles.

« À la lumière de cela, ajoute le texte, le président Cepeda a remis en question l’impact de la position du gouvernement colombien dans le contexte de son intention de renforcer les liens avec l’Afrique », appelant l’exécutif à « reconsidérer » sa position.

Le président du Congrès fait observer que « le président (Petro) affirme vouloir renforcer les relations avec l’Afrique, mais avec cette position à l’égard du Royaume du Maroc, ce qui se passe c’est que cela ternit l’avenir » de ces relations.

Et M. Cepeda de proclamer « tout le soutien au Royaume du Maroc. Il faut continuer à renforcer les relations commerciales qui ont été si importantes pour les deux nations. J’espère que ce gouvernement reconsidérera sa décision », a conclu le président du Congrès Colombien.

M. Cepeda figure, par ailleurs, parmi les grands défenseurs de l’intégrité territoriale du Maroc au sein du Congrès et du Sénat colombiens et a été également l’un des signataires des deux Motions d’Appui au Maroc, en octobre 2022 et novembre 2023, et endossées respectivement par 63/108 et 65/105 Sénateurs, réitérant, en tant que représentants légitimes du peuple colombien, leur soutien indéfectible à la marocanité du Sahara.

Ont pris part à cette rencontre, les sénateurs German Alcides Blanco Alvarez, président du Groupe d’amitié Colombie-Maroc, et Paola Andrea Holguin Moreno, membre de la Commission des relations extérieures et du Groupe d’amitié Colombie-Maroc au sein du Sénat colombien, tous deux signataires des motions d’appui au Maroc.