Australie : le cyclone Zelia frappe l’une des principales régions minières au monde

« Zelia a touché terre à 12H30 » (04H30 GMT) et se trouvait vers 13H00 à une cinquantaine de kilomètres à l’est de Port Hedland, l’un des ports de chargement de minerai de fer les plus actifs au monde, indique le Bureau australien de météorologie dans son dernier bulletin.

Cette ville « échappera au cœur destructeur du cyclone », prévoient les météorologues, qui anticipent par ailleurs des vents pouvant atteindre 270 kilomètres par heure.

Zelia, rétrogradé en catégorie 4 sur une échelle de 5, « va maintenant suivre une trajectoire » sur la terre ferme et vers le sud et s’affaiblir, ajoutent-ils.

Le bureau a toutefois mis en garde des localités côtières contre l’éventualité d’une « dangereuse marée de tempête » dans les prochaines heures.

La région d’Australie-Occidentale possède d’importants gisements de minerai de fer, de cuivre et d’or, et abrite certaines des plus grandes exploitations minières d’Australie.