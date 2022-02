Royaume-Uni: Boris Johnson veut rester en poste jusqu’en 2029

Dans une déclaration au Sun, le leader conservateur, dans la tourmente depuis les révélations sur des fêtes organisées à Downing Street et Whitehall durant le confinement, a fait part de son intention de se faire réélire pour cinq ans en 2024, assurant avoir “encore beaucoup de travail à faire”.

“Je m’attelle à la tâche et je le ferai aussi longtemps que j’aurai le privilège et l’honneur de servir à ce poste”, a-t-il soutenu. Droit dans ses bottes, le Premier ministre ne semble pas être prêt à céder à la pression exercée par l’opposition et par certains des députés conservateurs qui appellent à sa démission. S’adressant à ses détracteurs, M. Johnson a dit rejeter les critiques du parti travailliste ou d’ailleurs. “Mon travail consiste à faire ce pour quoi le public m’a élu, la meilleure réponse à toute critique est de tenir ses promesses”, a-t-il affirmé.

“Je suis à la tête du gouvernement qui a réussi le Brexit, qui a obtenu une majorité de 80 sièges, qui a réalisé le déploiement le plus rapide de vaccins de rappel et qui a la croissance économique la plus rapide du G7”, a plaidé M. Johnson. Ces déclarations interviennent alors que l’exécutif devrait présenter jeudi des solutions concrètes aux Britanniques pour lutter contre la cherté de la vie et contenir la hausse des factures d’énergie.