Rotterdam: Akhannouch participe au congrès du Parti populaire européen

Selon un communiqué du parti, cette participation s’inscrit dans le cadre de la consolidation des relations entre les partis politiques nationaux et leurs homologues internationaux. Elle intervient aussi en guise d’ouverture aux forces partisanes étrangères, notamment en Europe, qui entretient un partenariat renforcé avec le Maroc et font face ensemble à des défis communs qui nécessitent davantage de coopération et de compréhension mutuelle.

A cette occasion, les rencontres entre les responsables du parti et leurs homologues participants à ce conclave ont constitué une opportunité pour faire la lumière sur un certain nombre de questions et de dossiers d’intérêt commun, notamment à la lumière des relations stratégiques unissant le Maroc à plusieurs pays européens, dont la question de l’intégrité territoriale, ajoute le communiqué.

Ainsi, M. Akhannouch a souligné que sous la Sage Conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI le Royaume du Maroc a adopté une position ferme sur la question du Sahara, en œuvrant au développement de relations basées sur l’honnêteté avec ses partenaires où chaque partie respecte les causes fondamentales et sacrées de l’autre, rappelant que le Maroc n’envisage aucune option en dehors d’un partenariat incluant ses Provinces du Sud.

Les participants à ce congrès ont échangé leurs points de vue sur divers questions dont la migration, la sécurité et le climat, mettant en exergue la nécessité d’unir leurs efforts et discuter des moyens à même de trouver des solutions aux défis actuels et futurs selon des stratégies globales et des approches participatives, conclut le communiqué.