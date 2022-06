Le Festival international du cinéma africain de Khouribga rend hommage au cinéma burkinabé

Dans une allocution de circonstance, le président de la Fondation du FICAK, Habib El Malki a souligné que le cinéma burkinabé se distingue par ses capacités d’innovation et de créativité, soulignant que l’Afrique compte un capital humain important et un patrimoine culturel inestimable et d’opportunités de coopération énormes avec les grands pays, ce qui lui vaudra d’être un continent du futur.

Dans cette lignée, M. El Malki a mis l’accent sur l’importance de la consécration de la coopération Sud-Sud prônée par le Roi Mohammed VI, ajoutant qu’il s’agit de “notre démarche pour avoir notre destin en main et réaliser le développement de nos pays”, vu les crises que connaît le monde. Tous les indicateurs confirment que “l’Afrique est sur la bonne voie, en dépit de certains problèmes”, a-t-il insisté, tout en saluant les relations distinguées unissant le Royaume et la république du Burkina Faso, émettant l’espoir que ce pays puisse parvenir à la paix, à la sécurité et à la stabilité et faire face au terrorisme.

Pour sa part, la responsable à l’Administration générale du cinéma et de l’audiovisuel au Burkina Faso, Yee Valéry, a salué l’initiative de la Fondation du festival international du cinéma africain de Khouribga visant à rendre hommage au cinéma burkinabé et ses pionniers.

Mme Valéry a fait part de son honneur pour cette initiative qui reflète les relations distinguées entre le Maroc et le Burkina Faso, y compris dans le domaine cinématographique.

Dans ce sillage, elle a mis en exergue la contribution significative du Maroc dans l’accompagnement du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), qui est l’un des plus grands festivals de cinéma du continent africain, mettant l’accent sur le rôle pionnier du “père fondateur de ce festival”, feu Noureddine Saïl.

A cette occasion, M. El Malki a remis à Mme Valéry l’écusson du Festival international du cinéma africain.

Cet événement, organisé jusqu’au 4 juin sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, prévoit la projection de cinq films de réalisateurs du Burkina Faso.

La cérémonie d’ouverture de cette grand-messe cinématographique a été marquée par un hommage à l’ancien délégué général du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou.