Rachid Talbi El Alami représente le Roi à la cérémonie d’investiture du nouveau président paraguayen

La cérémonie d’investiture s’est déroulée au Palais Lopez dans le centre de la capitale paraguayenne, en présence de nombreux chefs d’État de la région, dont les présidents brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, argentin Alberto Fernandez, uruguayen Luis Lacalle Po et chilien Gabriel Boric, en plus du Roi d’Espagne Felipe VI et des délégations représentant environ 90 pays.

Lors de la cérémonie d’investiture du nouveau président du Paraguay, le président de la Chambre des représentants était accompagné de l’ambassadeur du Royaume à Asuncion, M. Badreddine Abdelmoumni.

Le Roi avait adressé un message de félicitations à M. Santiago Pena, après son élection à la présidence de la République du Paraguay.

Dans ce message, le Souverain avait fait part de sa ferme détermination à œuvrer de concert avec le Président Pena en vue de renforcer les relations solides d’amitié qui lient les deux pays, et de développer la coopération bilatérale dans différents domaines au service des intérêts des deux peuples amis et de la consolidation de la coopération Sud-Sud.