Présidentielle en Guinée : Mamadi Doumbouya élu président avec 86,72% des voix (DGE)

Le président de la transition en Guinée, Mamadi Doumbouya, a été porté à la magistrature suprême avec 86,72% des suffrages à l’issue de l’élection présidentielle du 28 décembre, selon les données communiquées, mardi soir, par la Direction générale des élections (DGE).

D’après la DGE, le scrutin s’est déroulé sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger, enregistrant un taux de participation de 80,95%. Ainsi, Mamadi Doumbouya arrive largement en tête devant ses concurrents, devançant notamment Abdoulaye Yéro Baldé, crédité de 6,59% des voix.

Les résultats doivent encore être validés par la Cour suprême de Guinée, seule institution habilitée à proclamer les résultats définitifs de l’élection présidentielle.

Par ailleurs, la mission d’observation de l’Union africaine a salué, dans communiqué publié mardi, le scrutin qu’elle a qualifié de crédible et s’étant déroulé dans le calme. De même, la mission a évoqué la possibilité d’un réexamen des sanctions prises à l’encontre de la Guinée, tout en appelant à des efforts accrus en matière de protection des droits et libertés.

Neuf candidats étaient en lice lors de ce scrutin, parmi lesquels Mamadi Doumbouya, candidat indépendant, ainsi qu’Abdoulaye Yéro Baldé, Makalé Camara, Ibrahima Abé Sylla, Faya Lansana Millimouno, Abdoulaye Kourouma, Mohamed Nabé, Elhadj Bouna Keita et Mohamed Chérif Tounkara.

Présentée par les autorités comme l’aboutissement du calendrier de transition, l’élection présidentielle du 28 décembre doit ouvrir la voie à l’installation d’institutions élues et à la consolidation du processus démocratique en Guinée.