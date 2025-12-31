ONDA: la ferveur de la CAN s’empare des aéroports du Maroc

La qualification des Lions de l’Atlas au deuxième tour a été vécue avec ferveur dans les fan zones installées pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au cœur des aéroports du Royaume du Maroc.

« La CAN 2025 bat son plein au Maroc et les Lions de l’Atlas ont franchi avec brio l’étape du premier tour. Leur victoire, synonyme de qualification pour le second tour, a été vécue avec une intensité toute particulière dans les fan zones installées au cœur des aéroports nationaux à l’occasion de cette fête footballistique », indique l’Office National des Aéroports (ONDA) dans un communiqué.

Voyageurs marocains, supporters venus d’Afrique et d’ailleurs, ainsi que les équipes d’Airports of Morocco ont partagé un moment de joie et de fierté collective, tandis que les halls aéroportuaires se sont transformés, le temps d’un match, en espaces de communion, rythmés par les applaudissements, les sourires et l’émotion d’un pays qui vibre au même tempo, précise la même source.

À travers ces fan zones, Airports of Morocco s’inscrit au cœur de la dynamique populaire de la CAN 2025 et célèbre la qualification des Lions de l’Atlas, symbole d’un Maroc uni, confiant et résolument tourné vers la réussite, conclut le communiqué.