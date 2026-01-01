Plusieurs dizaines de personnes morts dans un incendie mortel d’un bar de Crans-Montana

« Plusieurs dizaines de personnes » sont présumées mortes et une centaine ont été blessées à la suite d’un incendie mortel survenu dans la nuit du Nouvel An dans un bar de Crans-Montana, une station de ski du canton suisse du Valais, a indiqué jeudi la police locale.

Selon la police du canton du Valais, il est encore trop tôt pour déterminer l’origine de l’incendie. Toutefois, les médias suisses ont évoqué la possibilité que le sinistre ait été déclenché par l’utilisation d’effets pyrotechniques lors d’un concert.

L’explosion est considérée comme un incendie et non comme une attaque, a précisé la même source, ajoutant que les autorités s’efforçaient de restituer les corps aux familles des victimes de différentes nationalités.

La zone a été entièrement bouclée et une interdiction de survol a été instaurée au-dessus de la station. Les autorités ont indiqué que dix hélicoptères et quarante ambulances avaient été mobilisés pour faire face à la situation.