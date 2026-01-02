CAN Maroc 2025: une alléchante affiche des huitièmes de finale

Le tableau des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies CAF Maroc 2025 est désormais connu, à l’issue d’une phase de groupes palpitante qui a une nouvelle fois mis en lumière la qualité exceptionnelle du football africain.

La première étape à élimination directe se déroulera du samedi 3 au mardi 6 janvier, avec deux rencontres par jour programmées à 17h00 (heure locale / 16h00 GMT) et 20h00 (heure locale / 19h00 GMT). Les équipes encore en lice s’affronteront pour décrocher leur billet pour les quarts de finale.

Pays hôte de la compétition, le Maroc affrontera la Tanzanie dimanche au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat (17h00), devant un public acquis à sa cause, dans l’espoir de remporter un premier titre continental depuis 50 ans. Les Lions de l’Atlas ont terminé en tête du groupe A, tandis que la Tanzanie s’est qualifiée parmi les quatre meilleurs troisièmes du groupe C.

Plus tard dans la soirée, toujours à Rabat, l’Afrique du Sud et le Cameroun croiseront le fer au stade Al Medina (20h00). Cette rencontre aura une saveur particulière pour le sélectionneur sud-africain Hugo Broos, qui retrouvera l’équipe qu’il a menée au sacre continental en 2017.

La phase à élimination directe débutera samedi avec l’entrée en lice du Sénégal, champion d’Afrique 2021, face au Soudan (17h00) au Grand Stade de Tanger. En soirée, le Mali défiera la Tunisie au stade Mohammed V de Casablanca (20h00), avec l’ambition de décrocher un premier titre continental, tandis que les Tunisiens tenteront de renouer avec leur succès de 2004.

Lundi, l’Égypte, recordman de titres avec sept sacres mais en quête d’un nouveau trophée depuis 2010, affrontera le Bénin au Grand Stade d’Agadir (17h00). En soirée, le Nigeria, très impressionnant lors de la phase de groupes, sera opposé au Mozambique au Complexe Sportif de Fès (20h00), avec l’objectif de faire mieux que sa place de finaliste lors de l’édition 2023.

Les huitièmes de finale s’achèveront mardi avec la confrontation entre l’Algérie et la République démocratique du Congo au stade Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat (17h00), avant un choc très attendu entre le tenant du titre, la Côte d’Ivoire, et le Burkina Faso au Grand Stade de Marrakech (20h00).

Les quarts de finale se joueront les 9 et 10 janvier, tandis que la finale est programmée pour le 18 janvier au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.