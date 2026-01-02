Maroc: alerte Ã  la plus grande vigilance en prÃ©vision de fortes perturbations mÃ©tÃ©orologiques

Dans un communiquÃ©, le ministÃ¨re exhorte les citoyens Ã sâ€™abstenir notamment de traverser les tronÃ§ons routiers susceptibles dâ€™Ãªtre submergÃ©s, ainsi que les oueds et zones basses pouvant connaÃ®tre des crues ou des Ã©coulements soudains.

Il appelle Ã©galement Ã Ã©viter tout comportement imprudent pouvant mettre en danger la sÃ©curitÃ© physique des personnes, dâ€™autrui ou des biens, insistant sur la nÃ©cessitÃ© de respecter scrupuleusement les consignes et directives des autoritÃ©s publiques et des Ã©quipes dâ€™intervention compÃ©tentes.

Le ministÃ¨re recommande, en outre, de reporter les dÃ©placements et voyages non indispensables, en particulier dans les rÃ©gions concernÃ©es par ces perturbations mÃ©tÃ©orologiques.

Sur le plan opÃ©rationnel, le ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur souligne que les autoritÃ©s locales, en Ã©troite coordination avec lâ€™ensemble des services et secteurs concernÃ©s, ont pris une sÃ©rie de mesures anticipatives et prÃ©ventives pour faire face aux Ã©ventuels effets de ces intempÃ©ries.

Ces mesures comprennent notamment des interventions de terrain prÃ©ventives portant sur le curage et lâ€™entretien des rÃ©seaux et canalisations dâ€™assainissement, le nettoyage des cours dâ€™eau et des tronÃ§ons sensibles, le traitement des points noirs exposÃ©s Ã lâ€™accumulation des eaux, ainsi que la mobilisation des ressources humaines et logistiques nÃ©cessaires, relÃ¨ve le communiquÃ©.

Lâ€™ensemble des dispositifs disponibles a Ã©tÃ© placÃ© en Ã©tat de prÃ©paration maximale afin dâ€™assurer une intervention rapide, de fournir assistance et soutien chaque fois que de besoin et de prÃ©server la sÃ©curitÃ© des citoyens et de leurs biens.

Tout en rÃ©itÃ©rant son appel Ã la responsabilitÃ© et Ã lâ€™engagement positif de tous les citoyens, le ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur souligne lâ€™importance du strict respect des consignes et des directives Ã©manant des autoritÃ©s compÃ©tentes, afin de limiter tout risque et de garantir la sÃ©curitÃ© de lâ€™ensemble de la population.