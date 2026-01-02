ONDA: situation maÃ®trisÃ©e Ã  lâ€™AÃ©roport de Marrakech-Menara

L’Office National des AÃ©roports (ONDA) informe qu’Ã la suite de conditions mÃ©tÃ©orologiques marquÃ©es par des pluies et des vents forts, une chute dâ€™Ã©lÃ©ments du faux plafond de la coupole situÃ©e cÃ´tÃ© ville de lâ€™aÃ©roport de Marrakech-Menara a eu lieu, indique un communiquÃ© de l’ONDA, ajoutant que les Ã©quipes de lâ€™Office sont intervenues dÃ¨s les premiers constats et avant cette chute.

Une zone de sÃ©curitÃ© a Ã©tÃ© dÃ©limitÃ©e, permettant dâ€™anticiper tout risque potentiel et de maintenir la circulation des passagers et des usagers dans des conditions maÃ®trisÃ©es, ajoute la mÃªme source, prÃ©cisant que la situation demeure sous contrÃ´le.

Et de noter que les dispositifs de sÃ©curisation restent en place et que les actions techniques nÃ©cessaires ont Ã©tÃ© engagÃ©es afin de rÃ©tablir la zone concernÃ©e conformÃ©ment aux standards de sÃ©curitÃ© en vigueur, alors que les opÃ©rations aÃ©roportuaires se poursuivent dans des conditions normales, en dehors du pÃ©rimÃ¨tre concernÃ©.

Les investigations techniques sont en cours et les travaux de rÃ©paration seront engagÃ©s dans les plus brefs dÃ©lais, conformÃ©ment aux standards de sÃ©curitÃ© et de qualitÃ© en vigueur, affirme l’ONDA, ajoutant qu’il suit la situation avec la plus grande attention et communiquera en temps utile sur lâ€™Ã©volution des travaux.

L’Office National des AÃ©roports rÃ©affirme que la sÃ©curitÃ© des passagers, des usagers et du personnel demeure une prioritÃ© absolue sur lâ€™ensemble des aÃ©roports du Royaume.