CAN 2025: la presse coréenne salue les performances du football marocain

La qualification du Maroc pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, acquise à l’issue d’une victoire nette face à la Zambie (3-0), a trouvé un écho notable dans plusieurs médias coréens.

L’agence de presse « Newsis » met en exergue le doublé d’Ayoub El Kaabi lors du dernier match de la phase de groupes, un succès qui a permis au Maroc de terminer en tête du groupe A avec deux victoires et un match nul, validant ainsi sa qualification pour les huitièmes de finale.

La même source revient également sur les premières prestations des Lions de l’Atlas dans le tournoi, saluant une équipe disciplinée et patiente, capable de faire la différence sur des séquences clés, notamment grâce à Brahim Diaz et El Kaabi.

« Le football marocain traverse une période dorée. Demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 au Qatar, une première pour une sélection africaine, le Maroc a également remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Paris 2024, avant de s’adjuger le titre de la Coupe du monde U-20 de la FIFA en 2025 », et plus récemment, la Coupe arabe de la FIFA 2025, écrit le média, soulignant que la sélection nationale « figure logiquement parmi les grands favoris de cette CAN ».

Le portail « Nate Sports » revient, pour sa part, sur le dernier match face à la Zambie, mettant en avant l’efficacité d’El Kaabi devant les buts adverses, une lecture partagée par « STN Sports ».

De son côté, « Daum Sports » a consacré une large place au retour d’Achraf Hakimi, « joueur africain de l’année », qui était absent pendant près de huit semaines en raison d’une blessure à la cheville.

Le latéral marocain a effectué son retour à la compétition lors du match contre la Zambie, entrant en jeu à la 64ème minute, sous les applaudissements du public.

Selon le portail, « le retour de Hakimi, pilier de l’équipe, permet désormais au Maroc d’envisager des ambitions plus élevées dans la compétition ».