CAN-2025: Stades, production TV, accès des supporters… »une réelle montée en gamme » (RMC Sport)

Le déroulement du premier tour de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2025) dans six villes marocaines permet de constater une « réelle montée en gamme de l’évènement », indique la chaîne spécialisée RMC Sport.

Dans son bilan après les matches du 1er tour de la CAN, le média français met en avant les stades modernes, la qualité des pelouses, l’accès des supporters et les points de contrôle des billets comme étant « les points forts de l’organisation ».

« La production TV de cette CAN est bien implantée en 2025. Une trentaine de caméras par stade, des drones et une réalisation de qualité, la Coupe d’Afrique est filmée comme un match de l’Euro », explique RMC, soulignant que les pelouses de la compétition sont parmi les principaux atouts.

Dans un reportage de ses correspondants sur place, la chaîne relève que « toutes les pelouses utilisées ont été parfaites, alors que des pluies diluviennes se sont abattues sur le Maroc depuis le lancement de la compétition ».

Le média a mis l’accent également sur l’accès très fluide aux stades pour le flux de spectateurs, alors qu’au niveau des points de contrôle à l’extérieur, « tout se déroule correctement pour un événement aussi vaste ».

Dans les rues des villes, « la cohabitation entre l’ensemble des supporters est parfaite », a-t-elle poursuivi, relevant qu' »aucune électricité dans l’air lors des premières affiches du tournoi n’a été observée ».

S’agissant des buvettes des stades, l’offre demeure abondante avec des prix très abordables pour les spectateurs, assurent les reporters qui qualifient, d’autre part, de « parfaite » la sécurité sur l’ensemble des sites.

RMC Sport souligne, dans ce contexte, que la CAN 2025 représente pour le Maroc une répétition grandeur nature avant la Coupe du Monde 2030, qui sera accueillie en partie par le Royaume.