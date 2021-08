Paix au Proche-orient: Point d’alternative à la solution à deux États (ministre jordanien des AE)

“Il n’y a pas d’alternative à la solution à deux États, qui incarne la mise en place d’un État palestinien indépendant et souverain sur les frontières du 4 juin 1967, avec Al Qods Acharif occupée comme capitale qui vit dans la paix et la sécurité aux côtés d’Israël comme moyen de résoudre le conflit et de parvenir à une paix globale, juste et durable”, a souligné M. Safadi lors d’un entretien avec le Représentant spécial de l’Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient, Sven Koopmans, rapporte l’agence jordanienne de presse (Petra).

Lors de cette entrevue, le responsable jordanien a relevé l’importance des efforts visant à maintenir le calme dans les territoires palestiniens occupés et trouver un “horizon politique” pour instaurer une paix juste et globale fondée sur la solution à deux États, et conformément au droit international et à l’Initiative arabe de paix, selon la même source. Les deux parties ont également discuté du soutien de l’Office de secours et de travaux des Nations-unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA), louant l’aide de l’UE à l’agence.