Le Japonais Hiro Mizuno nommé Envoyé spécial pour les financements innovants et les investissements durables

“L’Envoyé spécial appuiera le plaidoyer et l’engagement du Secrétaire général dans le dialogue public-privé mondial visant à encourager des mesures nouvelles et inédites pour réorienter les investissements publics et privés vers l’Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable”, a indiqué l’ONU dans un communiqué.

Et d’ajouter que conformément à l’Initiative sur le financement du développement à l’ère du COVID-19, “il est essentiel d’augmenter le pool de financements durables, en accordant une attention particulière à l’élimination des entraves au financement mixte et à d’autres instruments de financement innovants”.

Cadre financier japonais et ancien directeur exécutif et directeur du Fonds d’investissement des pensions du gouvernement du Japon, M. Hiro Mizuno a occupé de nombreux postes dans le milieu de la finance aussi bien dans le secteur privé que public.

Il est membre fondateur de la “Climate Finance Leadership Initiative” et a également été membre du “Global Investors for Sustainable Development Alliance” convoquée par le Secrétaire général de l’ONU.