ONU: Guterres appelle à un soutien “renforcé” aux opérations de maintien de la paix

“Alors que nous sommes confrontés à de nouvelles menaces et à des défis croissants, je vous exhorte à redoubler de soutien”, a souligné le chef de l’ONU dans un message vidéo adressé aux participants à la Réunion ministérielle sur le maintien de la paix qui se tient à Séoul (7-8 décembre).

Il a indiqué que tout un chacun doit s’acquitter de son rôle pour que les opérations de maintien de la paix des Nations Unies réussissent, notant que les sept dernières années ont vu une augmentation “notable” de l’appui au renforcement de ces opérations onusiennes.

“Nous avons pu déployer plus rapidement de nouvelles capacités militaires et policières et inclure davantage de femmes Casques bleues, policières et civiles dans nos opérations”, a-t-il dit, soulignant toutefois que le monde est confronté aujourd’hui au plus grand nombre de conflits violents depuis 1945, la pandémie de Covid-19, la crise climatique et les tensions géopolitiques rendant les conflits plus complexes et plus longs.

Le SG de l’ONU a également fait observer que le maintien de la paix des Nations Unies est toujours confronté à des “lacunes importantes” dans ses missions, en particulier en ce qui concerne l’aviation et les capacités de haute technologie.

La conférence ministérielle sur le maintien de la paix, qui s’est ouverte ce matin dans la capitale coréenne, réunit plus de 700 personnalités de 155 pays, dont des ministres des Affaires étrangères et de la Défense, de hauts responsables d’organisations internationales, des universitaires et des journalistes.

Plusieurs thèmes seront abordés lors de la conférence dont “la pérennisation de la paix”, “partenariats, formation et renforcement des capacités”, “rendement et responsabilité” et “protection des civils, sûreté et sécurité”.

Ces thèmes sont au cœur de l’initiative Action pour le maintien de la paix que le Secrétaire général de l’Onu a présentée en 2018 pour appeler la communauté internationale à redoubler d’efforts afin de renforcer les opérations de maintien de la paix.