Morocco Stock Index 20 “MSI20”: Tout ce qu’il faut savoir

Le “Morocco Stock Index 20” (Ticker MSI20) est l’indice compact créé et lancé par la Bourse de Casablanca afin de répondre au besoin des intervenants de marché, notamment des investisseurs institutionnels.

Il a été conçu pour refléter la performance des 20 entreprises les plus liquides cotées à la Bourse de Casablanca et servir ainsi de nouveau benchmark pour la place Casablancaise.

De par son design, le MSI20, indice de prix pondéré par la capitalisation boursière flottante, arrive à capter 83% de la capitalisation de la cote casablancaise et plus de 87% du volume transactionnel global.

La révision de l’indice se fait une fois par an (septembre). La fréquence de calcul et de diffusion est en temps réel à chaque transaction. Principaux objectifs: – Servir de benchmark au marché actions auprès des investisseurs locaux et internationaux .

– Refléter la physionomie de la Bourse de Casablanca à travers le mix capitalisation flottante/volume.

– Être capable de représenter les principaux secteurs d’activité de la cote casablancaise.

Secteurs d’activités représentés:

Banques (38,2%), Télécommunications (20%), Bâtiment et matériaux de construction (15,2%), Agroalimentaire et Production (8,8%), Services de Transport ( 4,3%), Distributeurs (4%), Électricité (2,9%), Matériels, Logiciels et Services informatiques (1,9%), Pétrole et Gaz (1,6%), Mines (1,1%), Participation et promotion immobilières (0,9%), Assurances (0,6%) et Chimie (0,4%).

Composition :

Attijariwafa Bank( 20%), Itissalat Al-Maghrib (20%), BCP (10%), LafargeHolcim Maroc (9,39%), Bank Of Africa 8,21%), Cosumar (6,88%), Ciments du Maroc (5,77%), Marsa Maroc (4,33%), Label Vie (3,46%), Taqa Morocco (2,92%), HPS (1,94%), Total Maroc (1,64%), Minière Toussit (1,07%), Mutandis (0,99%), Lesieur Cristal (0,97%), Addoha (0,65%), Atlanta (0,63%), Auto Hall (0,59%), Snep (0,35%) et Residences Dar Saada (0,21%).

Méthodologie:

Sur un univers initial des 40 plus grandes capitalisations flottantes, les valeurs les plus liquides sur la base du volume sur le marché central et la fréquence de cotation sont retenues. Ces deux derniers indicateurs sont notés et la somme des deux scores est centrée-réduite afin d’homogénéiser les données.

Enfin, les 20 valeurs plus liquides sont retenues en appliquant un plafonnement dynamique de 20%, 15% et 10% en harmonie avec les règles prudentielles imposées aux OPCVM. De plus, la somme des valeurs dépassant le seuil de 10% est plafonnée à 45% de la capitalisation flottante de l’échantillon. Ces règles de plafonnement doivent être respectées à chaque révision de l’indice MSI20.